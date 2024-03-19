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Игрок «Родины» Султонов: главная задача — побеждать в каждой игре и попасть в РПЛ

Игрок «Родины» Султонов: главная задача — побеждать в каждой игре и попасть в РПЛ
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Полузащитник «Родины» Мухаммад Султонов рассказал о задачах московской команды на оставшуюся часть сезона-2023/2024. По словам футболиста, «Родина» ставит перед собой цель заслужить повышение в классе.

«У нас дух команды «Родина». Хорошо, что есть воспитанники из школы ЦСКА, но сейчас мы в другой команде и пытаемся решить поставленные задачи. Главная задача – побеждать в каждой игре и попасть в РПЛ», — сказал Султонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Родина» после 23 туров Мелбет Первой лиги нынешнего сезона располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем матче внутреннего первенства московская команда сыграет с «Аланией». Игра состоится 24 марта.

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