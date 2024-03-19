Юношеская сборная России U18 сыграет с турецкими клубами

Национальная юношеская команда России (футболисты не старше 18 лет) проведёт товарищеские матчи с турецкими клубами. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Тренировочные сборы в Турции будут проходить до 26 марта. Сборная, состоящая из игроков до 18 лет, уже прибыла в Стамбул и готовится к предстоящим встречам с местными молодёжными клубами.

Всего национальная команда проведёт три матча. 22 марта юношеская сборная России встретится со стамбульским «Бешикташем», на следующий день подопечные Дениса Первушина проведут матч с «Галатасараем» и 25 марта россияне сыграют с «Фатих Карагюмрюк».

Всего на сборы тренерский штаб национальной команды вызвал 22 футболиста 2006 года рождения.