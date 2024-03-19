Юный футболист «Барселоны» Ямал рассказал о своей мечте

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал рассказал, чего он мечтает добиться, будучи профессиональным футболистом.

«Сыграть в финале Лиги чемпионов, сыграть на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Забить на чемпионате мира или Евро...» — приводит слова Ямала испанское интернет-издание Marca.

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Ламин Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист провёл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.