Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александар Павлович не сыграет за сборную Германии

Полузащитник «Баварии» Александар Павлович не примет участия в мартовских матчах сборной Германии. Об этом сообщила Немецкая футбольная ассоциация.

Игрок мюнхенской «Баварии» не смог приехать на базу сборной Германии из-за тонзиллита. 19-летний Александар Павлович впервые был вызван в основную национальную команду главным тренером Юлианом Нагельсманом.

В нынешнем сезоне немецкий полузащитник провёл 18 матчей за «Баварию», в которых забил два мяча и записал на свой счёт две голевые передачи. Павлович присоединился к мюнхенскому клубу в ноябре 2023 года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Напомним, 23 марта сборная Германии проведёт товарищеский матч с национальной командой Франции. Через несколько дней, 26 марта, подопечные Юлиана Нагельсмана встретятся с Нидерландами.