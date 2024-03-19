Роман Пилипчук покинул пост главного тренера тираспольского «Шерифа»

Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук и руководство «Шерифа» расторгли контракт о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба тираспольского клуба.

Украинский тренер не сможет продолжать исполнять обязанности наставника команды из-за семейных обстоятельств. Романа Пилипчука заменит молдавский специалист Виктор Михайлов.

«Шериф» подписал соглашение с Романом Пилипчуком в октября 2023 года. До этого 56-летний специалист тренировал словенский «Целе», минское «Динамо», московский «Спартак» и другие клубы. На данный момент «Шериф» располагается на четвёртой строчке молдавской Суперлиги. В Лиге Европы тираспольский клуб не смог выйти из группы, набрав лишь одно очко – во встрече с «Серветтом», которая закончилась вничью со счётом 1:1.