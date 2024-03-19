«Я никогда не предам своих друзей и семью». Депай — о поддержке Квинси Промеса

Нидерландский форвард «Атлетико» Мемфис Депай ответил на критику, которой его подвергли за поддержку футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Ранее игрок мадридцев поддержал бывшего товарища по сборной в своих социальных сетях.

«Я никогда не предам своих друзей и семью. Это не значит, что я согласен со всем, что они делают, но я их никогда не подведу.

Мы, футболисты, создаём много контента, и я, конечно, много чего публикую в своих социальных сетях. Не только о футболе, но и о своих мыслях и эмоциях. Мои сообщения о Квинси не были предназначены для провокации, мы просто были на отпуске в Дубае вместе со многими другими друзьями. Поль Погба также был на тех фотографиях. Мы просто хорошо провели время вместе. И это всё, что я хотел этим сказать.

Люди также должны понимать, что я из другой среды. И это непростая среда. Мой брат тоже сидел в тюрьме десять лет, вы можете прочитать это в моей книге, но у меня почти никогда не возникало вопросов по этому поводу. Но с Квинси они возникли. Бенжамен Менди и Дани Алвес также фигурировали в уголовном деле, но это не значит, что я не буду иметь с ними дел. Я не знаю того Квинси, каким вы его преподносите. Это не значит, что я пытаюсь его оправдать или что я по умолчанию поддерживаю всё то, что делают мои друзья. Но я их не предам и не подведу. Просто иначе это буду не я», — приводит слова Депая Algemeen Dagblad.

Напомним, в феврале суд Нидерландов приговорил Промеса к 7,5 годам ареста за участие в наркотрафике, а также за поножовщину с братом.