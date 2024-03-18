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«Малейшая ошибка — и он вернётся в «Спартак». Юрист о судебных разбирательствах по Промесу

«Малейшая ошибка — и он вернётся в «Спартак». Юрист о судебных разбирательствах по Промесу
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Нидерландский юрист высказался о текущей ситуации с судебными разбирательствами с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Ранее суд Нидерландов приговорил футболиста с 7,5 года ареста за участие в наркотрафике, а также за поножовщину с братом.

«Почему мы так мало слышим о нынешней ситуации по Промесу? Это связано с несколькими аспектами. Судебные разбирательства по поводу его экстрадиции продолжаются и займут время. Всё необходимо делать осторожно, особенно с точки зрения Нидерландов. Если в юридической процедуре будет допущена малейшая ошибка, это приведёт к тому, что запрос не будет удовлетворён. Тогда Промеса не экстрадируют, и в этом отношении всё будет кончено. Квинси без проблем сможет вернуться в московский «Спартак», клуб, с которым у него действует контракт», — приводит слова юриста De Telegraaf.

Ранее появилась информация, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.

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