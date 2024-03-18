Куман — о словах Депая в поддержку Промеса: сам бы я так делать не стал

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поведение нападающего мадридского «Атлетико» Мемфиса Депая, который выражает публичную поддержку игроку «Спартака» Квинси Промесу. Напомним, Промес приговорён к 7,5 года тюрьмы в Нидерландах.

«Сам бы я так делать не стал. Я с Мемфисом это не обсуждал. Думаю, можно облегчить себе жизнь, не делая таких вещей. Они всегда вызывают неприятие и критику. Нужно держаться от этого подальше, если это возможно. Я могу понять поддержку друга, но ситуация очень деликатная», – приводит слова Кумана AD.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес был приговорен к шести годам тюремного заключения за поножовщину с двоюродным братом, а также получил 1,5 года за контрабанду наркотиков.