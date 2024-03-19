Андрей Тихонов рассказал, при каких условия «Енисей» поборется за выход в РПЛ

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов порассуждал о шансах своей команды на выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона. На данный момент красноярцы занимают девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков после 23 туров.

«Город изменился. В лучшую сторону. Я надеюсь и хочу верить, что футбол тоже изменится в лучшую сторону. И будут другие задачи. Есть ли перспектива к тому, чтобы бороться за повышения в классе? Конечно, есть. Многое зависит от руководства. Если будет задача, финансирование, то будем к ней идти.

Например, весной, когда станет тепло, планируется проводить матчи на стадионе, а не в манеже. Мы сейчас три дня специально тренировались на улице, ведь у нас двойной выезд. Остаёмся в Питере, потом едем в Набережные Челны. Мы работали на свежем воздухе, но то вьюга, то три градуса. В этих условиях тяжело играть и тренироваться. Болельщикам тоже непросто. Когда станет теплее, мы, естественно, выйдем на улицу», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.