«Бавария» ведёт переговоры с Дэвисом о продлении контракта — Sport Bild

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может остаться в мюнхенской команде, сообщает Sport Bild. Ранее слухи в СМИ связывали канадца с переходом в мадридский «Реал».

По информации источника, боссы «Баварии» на этой неделе провели переговоры с представителями игрока обороны о продлении контракта. Мюнхенцы предлагают Дэвису зарплату в размере € 11-13 млн за сезон. Если футболист не примет предложение, то клуб будет вынужден продать его предстоящим летом.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось о возможном обмене защитниками сразу между тремя европейскими топ-клубами.