«Реал», «Бавария» и «Милан» могут осуществить сделку по обмену левыми защитниками

«Реал», «Бавария» и «Милан» планируют провернуть трёхстороннюю сделку по обмену левыми защитниками в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Реал» не отказывается от идеи с подписанием Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Трансфер, скорее всего, будет осуществлён. Однако «Баварии» необходим новый левый защитник, и руководство мюнхенцев видит в Тео Эрнандесе из «Милана» подходящую кандидатуру. В свою очередь, «Реал» сможет предложить итальянской команде своего игрока обороны — Ферлана Менди, который в случае прихода Дэвиса перестанет быть футболистом основного состава.

В текущем сезоне на счету Дэвиса 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Эрнандес провёл 38 игр и сумел забить пять мячей, а также оформил 10 ассистов. Менди принял участие в 28 матчах, отметившись одним голом. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн, € 60 млн и € 20 млн.