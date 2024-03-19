Карпин ответил, что повлияло на невызов Соболева в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему он не вызвал нападающего «Спартака» Александра Соболева на мартовский сбор российской национальной команды.

«Чем Соболев оказался хуже других? Для начала тем, что он сыграл матч в Санкт-Петербурге, который вы все видели, а на следующую игру не попал в стартовый состав. Решение принималось на основании и сборов, хоть и не окончательно, и двух игр, по которым можно было хоть что-то увидеть. Скорее даже физическое состояние и знакомство со сборной», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с сербской национальной командой. Затем, 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Парагвая. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».