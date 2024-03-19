Игрок «Спартака» Угальде — самый дорогой футболист РПЛ по версии Cies Football Observatory

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде является самым дорогим футболистом чемпионата России по версии аналитического интернет-портала Cies Football Observatory (CFO).

Сообщается, что рыночная стоимость новоиспечённого футболиста «Спартака» оценивается в € 24,8 млн.

Для формирования оценки использовалась специальная статистическая модель, «более чем в 80% случаев объясняющая разницу в сумме при совершении около 6 200 трансферов, состоявшихся за последнее десятилетие».

Второе место в данном рейтинге занимает нападающий «Зенита» Матео Кассьеерра (€ 23,1 млн). На третье строчке расположился атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (€ 21,8 млн).

Напомним, 21-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Твенте» в конце минувшего января.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.