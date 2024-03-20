Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Барселоны» Туран условно осужден по делу о налоговом мошенничестве — Sport.es

Экс-игрок «Барселоны» Туран условно осужден по делу о налоговом мошенничестве — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший атакующий полузащитник «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Арда Туран получил год условного заключения, а также обязанность выплатить штраф в размере € 633 тыс. за два преступления, связанных с уклонением от уплаты налогов. Об этом информирует Sport.es.

Сообщается, что турецкий экс-футболист уклонился от уплаты налогов в 2015 и в 2016 годах. Подчёркивается, что в 2015 году Туран не заплатил налогов на сумму в € 466 тыс., а в 2016 году — на сумму в € 508 тыс. 37-летний бывший полузащитник получил по шесть месяцев тюремного заключения условно за каждый из годов уклонения от уплаты налогов.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Туран выступал за «Атлетико» с 2011 по 2015 год. Затем, в 2015 году перешёл в «Барселону», которой принадлежал до 2020 года.

Материалы по теме
Мбаппе получит специальные налоговые льготы в случае перехода в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android