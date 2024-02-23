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Мбаппе получит специальные налоговые льготы в случае перехода в «Реал»

Мбаппе получит специальные налоговые льготы в случае перехода в «Реал»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, по последней информации в СМИ, уже подписавший контракт с мадридским «Реалом», к которому он присоединится грядущим летом, после того как закончится его трудовое соглашение с французским грандом, получит специальные налоговые льготы. Об этом информирует Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Сообщается, что Общество Мадрида (CAM) представило закон, который вступит в силу 1 июля 2024 года и согласно которому спортсмены, присоединившиеся к любой мадридской команде, будут освобождены от уплаты 20% налогов, которые взимаются как за финансовые операции, так и за покупку недвижимого имущества. Для получения данной скидки необходимо, чтобы спортсмен не проживал в Испании на протяжении последних пяти лет.

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