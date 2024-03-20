Игрок «Аль-Хилаля» рассказал, как тренер хотел научить Неймара бить пенальти

Бразильский нападающий «Аль-Хилаля» Майкл рассказал о забавном диалоге между звёздным вингером Неймаром и главным тренером саудовской команды Жорже Жезушом, в котором португальский специалист предложил научить вингера исполнять пенальти.

«Иногда Жорже Жезуш проявляет себя очень забавно. Однажды тренер сказал Неймару: «Я научу тебя бить пенальти». Неймар раньше бил пенальти, вроде в матче сборной Бразилии, и Жезуш сказал, что собирается научить его. Неймар тогда отметил: «Ты собираешься научить священника, как проводить мессу? Я промахиваюсь с пенальти только тогда, когда сам хочу этого». Было очень весело.

Жезуш очень весёлый, но всегда хочет помочь игрокам своей команды. Знаете, он как дедушка или отец, который понимает, что ему необходимо помочь вам в жизни. Это Жорже Жезуш!» – приводит слова Майкла Goal.

Напомним, что «Аль-Хиляль» выиграл 29 матчей подряд и идёт на первом месте в чемпионате Саудовской Аравии с 68 очками, опережая идущий вторым «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 12 баллов.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Большую часть сезона бразильский футболист пропустил из-за травмы.

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Неймар ответил хейтерам на критику о лишнем весе: