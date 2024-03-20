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Хави может продолжить работу в «Барселоне» в следующем сезоне — COPE

Главный тренер «Барселоны» Хави может остаться в каталонском клубе на следующий сезон.

Как сообщает COPE, на сегодняшний день никто в «Барселоне» не считает скорый уход тренера на 100% решённым вопросом. Внутри клуба вполне допускают, что испанский наставник продолжит работу в новом сезоне.

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Напомним, Хави сообщил о своём решении в конце января после поражения в матче 22-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» со счётом 3:5. Испанский специалист заявил, что клубу нужен иной вектор развития.

После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице.

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