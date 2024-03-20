«СКА-Хабаровск» объявил о переносе домашнего матча с «Соколом»

Официальный телеграм-канал «СКА-Хабаровск» сообщил об изменении даты проведения домашнего матча 25-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом».

Игра состоится на день ранее запланированной даты — 30 марта вместо 31 марта, при этом время её начала останется неизменным — 14:00 мск (21:00 по хабаровскому времени). Встреча пройдёт на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге в связи с проблемами с системой подогрева на домашнем стадионе армейцев в Хабаровске.

Отмечается, что изменение в расписании матчей связано с проведением 2 апреля на этом же стадионе домашнего матча «СКА-Хабаровск» с московским «Динамо» в рамках второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России.