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Матч «СКА-Хабаровск» с «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге

Матч «СКА-Хабаровск» с «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге
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Встреча «СКА-Хабаровск» с московским «Динамо» в рамках четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба в своем телеграм-канале.

«СКА-Хабаровск» вынужден провести встречу не на домашней арене, а в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец». Матч состоится 3 апреля в 17:30 мск.

Напомним, 14 марта «СКА-Хабаровск» провёл матч с «Сочи». Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти хабаровский клуб оказался сильнее (4:2). Московское «Динамо» уступило петербургскому «Зениту» в ответном матче и по итогу двух встреч не смогло обеспечить себе проход в следующую стадию Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0, 0:2).

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