«Зенит» отреагировал на смерть спортивного комментатора Василия Уткина

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Питерский «Зенит» отреагировал на смерть спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина из-за от тромбоэмболии лёгочной артерии — отрыва тромба. Известного российского блогера не стало во вторник, 19 марта, в возрасте 53 лет.

«Известный футбольный комментатор скончался 19 марта на 53-м году жизни. Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким журналиста», — написали в официальном телеграм-канале «Зенита».

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

Также у Уткина был свой медиафутбольный клуб «Эгриси».