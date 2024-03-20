Корнеев рассказал о причинах срыва трансфера Сперцяна из «Краснодара» в «Фейеноорд»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев поделился деталями сорвавшегося перехода атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Фейеноорд» из Роттердама.

«Почему Сперцян никуда не перешёл прошлым летом, ни зимой? Летом было слишком долгое ожидание, а почему не перешёл зимой – команда идёт на первом месте. Всё логично. Почему Эдуард не оказался в «Фейеноорде»? Потому что он поверил людям, которые занимались этим переходом. Он слишком много времени провёл, ожидая «Аякс». Мой вариант с «Фейеноордом» был бы идеальнее для него в спортивном плане. Правильно ли поступил «Краснодар», что не отпустил Сперцяна? Конечно, правильно – «Аякс» слишком затянул с процессом покупки, заморочив парню голову. До начала сезона оставалось немного времени, и «Краснодар» не мог себе позволить потерю ключевого игрока, – приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

23-летний атакующий полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян летом 2023 года мог перейти в амстердамский «Аякс» или «Фейеноорд» из Роттердама, но в итоге остался в составе «быков». В текущем сезоне на счету хавбека 23 матча во всех турнирах в составе чёрно-зелёных, восемь забитых мячей и четыре голевых паса. Трансферная стоимость Сперцяна по оценке портала Transfermarkt составляет € 18 млн, его действующий контракт с «Краснодаром» истекает в июне 2026 года.