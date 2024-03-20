Четыре топ-клуба АПЛ интересуются Родриго, который может уйти из «Реала» из-за Мбаппе

Позиции нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса в испанской команде могут пошатнуться с потенциальным переходом в стан «сливочных» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Этой возможностью готовы воспользоваться «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». Об этом сообщает Sport.es.

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По сведениям источника, Родриго — первый кандидат на передачу места в стартовом составе Мбаппе из-за своей нестабильной игры. «Реал» называет Гоэса «непродаваемым», однако позиция клуба может измениться, если сам футболист потеряет место в основе и решит уйти.

23-летний Родриго играет за «Реал» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и восемь результативных передач в 41 матче.