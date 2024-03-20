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Геркус считает, что сейчас нет смысла увольнять Абаскаля из «Спартака»

Геркус считает, что сейчас нет смысла увольнять Абаскаля из «Спартака»
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Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Геркус считает, что Абаскаль покинет клуб после завершения текущего сезона. По его мнению, нет смысла увольнять испанского специалиста сейчас. После зимней паузы в Российской Премьер-Лиге «Спартак» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0) и проиграл воронежскому «Факелу» (0:2). Кроме этого, красно-белые обыграли «Оренбург» (3:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и прошли в полуфинал турнира. В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» встретится с «Зенитом». Первый матч пройдёт в Москве 3 апреля.

«Очевидно, что Абаскаль уйдёт из клуба по окончании сезона. Судя по слухам, он хочет, чтобы ему заплатили за разрыв контракта по инициативе клуба и сам не уходит. Мне кажется, что руководство «Спартака» взяло курс на неторопливое расставание с ним по результатам сезона. Не вижу смысла увольнять его где-то между турами, потому что это ничего не даст. Лично я бы не стал его убирать. Есть только Кубок России, где можно зацепиться, а в чемпионате шансы на медали невысокие. Если у «Спартака» нет уже на пороге специалиста, который может быстро что-то исправить, то сейчас нет смысла увольнять Абаскаля», – приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 20 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.

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