Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смертин рассказал о проведении матча между незрячими сборными России и Сербии

Смертин рассказал о проведении матча между незрячими сборными России и Сербии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Алексей Смертин рассказал о проведении матча, в котором встретились незрячие сборные России и Сербии.

«Было принято решение пригласить сборную Сербии B1. Была даже не одна игра, а три. Мы видели захватывающее зрелище. Здесь значимость игры вторична, а первична коммуникация. Для меня это очень важно. Одна из наших программ — «Футбол в рамках возможностей», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, завтра, 21 марта, национальная команда России проведёт товарищеский матч с Сербией. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. Незрячие футболисты смогут следить за матчем с помощью мобильного приложения.

Материалы по теме
Бышовец: матч с Сербией — шанс поработать над объединением сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android