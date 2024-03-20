Смертин рассказал о проведении матча между незрячими сборными России и Сербии

Бывший футболист Алексей Смертин рассказал о проведении матча, в котором встретились незрячие сборные России и Сербии.

«Было принято решение пригласить сборную Сербии B1. Была даже не одна игра, а три. Мы видели захватывающее зрелище. Здесь значимость игры вторична, а первична коммуникация. Для меня это очень важно. Одна из наших программ — «Футбол в рамках возможностей», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, завтра, 21 марта, национальная команда России проведёт товарищеский матч с Сербией. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. Незрячие футболисты смогут следить за матчем с помощью мобильного приложения.