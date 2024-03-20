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Бышовец: матч с Сербией — шанс поработать над объединением сборной России

Бышовец: матч с Сербией — шанс поработать над объединением сборной России
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче сборных России и Сербии. Игра состоится завтра, 21 марта, в Москве.

«Федерация футбола преуспела. Здорово, что есть возможность провести матч в столь трудные времена. Игры с Югославией всегда были очень интересными. Они играют в креативный футбол. Хотелось бы мирной обстановки на матче, чтобы не было жёсткости, грубости. Важная игра для Карпина — нужно посмотреть на новичков в деле. Матч интересен для болельщиков и важен для сборной.

Вопрос о результате не стоит. Сборная должна жить и играть, хоть не полнокровно. Матч с Сербией — это шанс поработать над объединением команды, ведь прицел на будущее является главной целью. Игровая практика молодёжи очень нужна, потенциал у неё хороший», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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