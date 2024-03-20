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Дзюба и Смолов — в топ-5 самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подешевевших игроков из Российской Премьер-Лиги по последнему обновлению трансферных ценников. В пятёрку лидеров по этому показателю вошли российские нападающие Артём Дзюба и Фёдор Смолов.

Топ-5 самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt:

1. Нино («Зенит», Бразилия): уменьшение трансферной стоимости на € 1 млн (9,1%).

2. Фёдор Смолов («Динамо», Россия): уменьшение трансферной стоимости на € 300 тыс. (10,7%).

3. Артём Дзюба («Локомотив», Россия): уменьшение трансферной стоимости на € 200 тыс. (6,7%).

4. Богдан Йочич («Рубин», Сербия): уменьшение трансферной стоимости на € 200 тыс. (20%).

5. Ибраима Сиссе («Урал», Гвинея): уменьшение трансферной стоимости на € 100 тыс. (12,5%).