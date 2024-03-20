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В БАТЭ прокомментировали интерес московского «Динамо» к защитнику Мартынову

В БАТЭ прокомментировали интерес московского «Динамо» к защитнику Мартынову
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Представитель пресс-службы белорусского БАТЭ высказался о возможном интересе московского «Динамо» к защитнику Александру Мартынову. Ранее в СМИ появилась информация, что селекционер бело-голубых просматривал 19-летнего игрока.

«Мы не комментируем слухи. При этом не исключаем, что на матч ФК «Минск» — ФК БАТЭ приезжал представитель московского «Динамо» и следил за Александром Мартыновым. Защитник талантливый, габаритный и надолго в Беларуси он не задержится», — сообщили в пресс-службе БАТЭ корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 20 матчей. На первой строчке находится «Зенит» (40).

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