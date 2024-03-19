Даниил Фомин ответил на вопрос о шансах «Динамо» на чемпионство

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о шансах московского клуба на победу в чемпионате России в текущем сезоне.

«Мы понимаем, что за один-два матча всё может поменяться. При удачном стечении обстоятельств мы можем побороться, при неудачном — опуститься вниз, потому что плотность очень большая. Сыграли удачно — менталитет команды стал сильнее. Но, опять же, всё может поменяться. Готовимся к каждой игре с холодной головой», — сказал Фомин в эфире программы «Футбол России».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 40 очков и занимает первое место. «Краснодар», заработав 39 очков, расположился на второй строчке. Замыкает тройку лидеров «Динамо», набравшее 38 очков.