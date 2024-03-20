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Вадим Никонов: матч с Сербией — отличный шанс для наших ребят проявить себя

Вадим Никонов: матч с Сербией — отличный шанс для наших ребят проявить себя
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Бывший советский и российский футболист Вадим Никонов высказался о предстоящем матче сборных России и Сербии. По его мнению, сербы — сильный соперник, поэтому у российских игроков есть отличный шанс проявить себя и протестировать молодых талантливых игроков.

«Сборная Сербии — сильный соперник. Очень хорошо, что такие матчи есть. Отличный шанс для наших ребят проявить себя, а тренерскому штабу — проверить игроков. Это лучшая возможность опробовать молодых талантов и ближайший резерв. Жду открытого красивого футбола и победы от наших», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, товарищеский матч Россия — Сербия состоится завтра, 21 марта, в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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