Валерий Кечинов: матч с Сербией — праздник для болельщиков

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии. Напомним, встреча состоится завтра, 21 марта, в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Матч Россия – Сербия в первую очередь будет праздником для болельщиков, потому что стало мало международных игр такого уровня. Конечно, болельщики в ожидании и хотят посмотреть на нашу команду и сборную Сербии, чьи футболисты играют в лучших чемпионатах Европы. Ожидаю, что наши сыграют в полную силу, чтобы на данный момент посмотреть уровень сборной России и получить удовольствие от футбола.

Не думаю, что в этой игре кто-то из сборных закроется. Мы не сторонники играть в закрытый футбол. У Валерия Георгиевича Карпина философия такова, что всегда надо стараться играть первым номером. Сербы тоже любят атаковать, и поэтому мне кажется, что закрытого футбола не будет, обязательно увидим забитые мячи», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.