Тренер Сербии Стойкович: у сборной России есть схожесть с Англией и Данией

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией. Напомним, встреча состоится завтра, 21 марта, в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Мы видели, что Карпин проповедует современный стиль игры, схема 4-3-3. Нас ждёт трудный матч, мы готовимся к нему. Попробуем наши тактические варианты. На чей стиль похожа игра России? Есть схожесть с Англией и Данией из нашей группы», — передаёт слова Стойковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.