Карпин прокомментировал отсутствие Влаховича в составе сборной Сербии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича в заявке сербской национальной команды на товарищеский матч с россиянами. Ранее в Футбольном союзе Сербии заявили, что форвард не примет участие в матче из-за повреждения.

«Влахович не приехал? Ну не приехал и не приехал. Будут играть другие, точно не хуже. Я не знаю, есть ли здесь конспирология», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».