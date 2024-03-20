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Карпин прокомментировал отсутствие Влаховича в составе сборной Сербии

Карпин прокомментировал отсутствие Влаховича в составе сборной Сербии
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича в заявке сербской национальной команды на товарищеский матч с россиянами. Ранее в Футбольном союзе Сербии заявили, что форвард не примет участие в матче из-за повреждения.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Влахович не приехал? Ну не приехал и не приехал. Будут играть другие, точно не хуже. Я не знаю, есть ли здесь конспирология», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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