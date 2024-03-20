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Угальде, Педро и Пиняев — в сборной самых дорогих футболистов РПЛ не старше 21 года

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил символическую сборную игроков Российской Премьер-Лиги, состоящую из самых дорогих футболистов на своей позиции в возрасте не старше 21 года.

В сборную были включены следующие игроки:

1. Вратарь Даниил Худяков («Локомотив» Москва, Россия) — € 1,5 млн;

2. Защитник Сергей Волков («Краснодар», Россия) — € 5 млн;

3. Защитник Виктор Мелёхин («Ростов», Россия) — € 3,5 млн;

4. Защитник Андрей Лангович («Ростов», Россия) — € 1,5 млн;

5. Защитник Даниил Денисов («Спартак» Москва, Россия) — € 4 млн;

6. Полузащитник Сергей Пиняев («Локомотив» Москва, Россия) — € 8 млн;

7. Полузащитник Артём Карпукас («Локомотив» Москва, Россия) — € 6 млн;

8. Полузащитник Аббосбек Файзуллаев (ПФК ЦСКА, Узбекистан) — € 5 млн;

9. Нападающий Педро Энрике Силва дос Сантос («Зенит», Бразилия) — € 7 млн.

10. Нападающий Константин Тюкавин («Динамо» Москва, Россия) — € 12 млн.

11. Нападающий Манфред Угальде («Спартак» Москва, Коста-Рика) — € 8 млн.

Напомним, после 20 туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который выигрывал РПЛ в пяти последних сезонах.