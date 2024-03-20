Угальде, Педро и Пиняев — в сборной самых дорогих футболистов РПЛ не старше 21 года

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил символическую сборную игроков Российской Премьер-Лиги, состоящую из самых дорогих футболистов на своей позиции в возрасте не старше 21 года.
В сборную были включены следующие игроки:
1. Вратарь Даниил Худяков («Локомотив» Москва, Россия) — € 1,5 млн;
2. Защитник Сергей Волков («Краснодар», Россия) — € 5 млн;
3. Защитник Виктор Мелёхин («Ростов», Россия) — € 3,5 млн;
4. Защитник Андрей Лангович («Ростов», Россия) — € 1,5 млн;
5. Защитник Даниил Денисов («Спартак» Москва, Россия) — € 4 млн;
6. Полузащитник Сергей Пиняев («Локомотив» Москва, Россия) — € 8 млн;
7. Полузащитник Артём Карпукас («Локомотив» Москва, Россия) — € 6 млн;
8. Полузащитник Аббосбек Файзуллаев (ПФК ЦСКА, Узбекистан) — € 5 млн;
9. Нападающий Педро Энрике Силва дос Сантос («Зенит», Бразилия) — € 7 млн.
10. Нападающий Константин Тюкавин («Динамо» Москва, Россия) — € 12 млн.
11. Нападающий Манфред Угальде («Спартак» Москва, Коста-Рика) — € 8 млн.
Напомним, после 20 туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который выигрывал РПЛ в пяти последних сезонах.