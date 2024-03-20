Билялетдинов: сборная России не должна сорить матчем с Сербией — очень достойный соперник

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сербии.

«Жду от матча Россия – Сербия больше голов и зрелища. Сейчас мы находимся в изоляции от европейских турниров, поэтому такие соперники, как Сербия, которые нас нокаутировали в последний раз, очень достойные. Конечно, всегда может быть, что какая-нибудь команда закроется, а болельщики не увидят зрелища, но я надеюсь, что такого варианта не будет. Всё-таки такими матчами мы не должны сорить.

Мы можем анализировать матч с Кубой, а можем анализировать матч с Камеруном – это две большие разницы. Сейчас Сербия, потом – Парагвай. Я считаю, что эти матчи должны быть на максимум открытыми. Должен быть результат не товарищеского матча, а результат псевдоофициального», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России проведёт товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Обе встречи пройдут в Москве. 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Там же через несколько дней, 25 марта, сборная России проведёт матч с Парагваем.