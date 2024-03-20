Дьяков: сборная России летела забивать восемь Кубе, пусть теперь забивают и Сербии

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии. Напомним, встреча состоится завтра, 21 марта, в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Слава богу, сборная России сыграет с сильным соперником. Я думаю, куда зрелищнее и интереснее смотреть на условные 0:0 с Сербией, чем на 8:0 с Кубой. Сербия – участник чемпионата мира, будет участвовать на чемпионате Европы. У Сербии индивидуально очень сильные футболисты, не будет Влаховича и ещё кого-то, но всё равно состав у них хороший. Будет очень интересно посмотреть на наших игроков и сборную против сильной команды.

Возможно, что кто-то из команд закроется и будет не та зрелищность, но это товарищеская игра, поэтому не хотелось бы увидеть закрытый матч. Сербы готовятся к чемпионату Европы, мы никуда не готовимся, поэтому хотелось бы, чтобы сборная России играла первым номером в атаку. Летели с кубинцами восемь забивать, летите забивать и с сербами», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.