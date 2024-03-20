Diario AS: Альфонсо Дэвис намерен перейти в «Реал» Мадрид

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет присоединиться к мадридскому «Реалу». Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, Дэвис хочет перейти в испанский клуб, так как не достиг соглашения с «Баварией». Канадец нацелен на зарплату в € 20 млн, а мюнхенцы на данный момент не могут предложить игроку заработок выше € 13-14 млн. Ранее «Реал» проявлял интерес к защитнику «Баварии», в текущей ситуации у мадридского клуба возросли шансы на подписание Альфонсо. Сейчас канадский футболист ждёт, пока клубы достигнут соглашения о трансфере.

Напомним, в апреле 2020 года мюнхенская «Бавария» продлила контракт с Альфонсо Дэвисом до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне канадский защитник провёл 31 матч за немецкий клуб во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счёт три голевые передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Альфонсо составляет € 70 млн.