Агентство Сперцяна — об интересе «Жироны»: у Эдуарда контракт с «Краснодаром»

Представитель футбольного агентства RP, представляющего интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, ответил на вопрос об интересе к игроку испанской «Жироны». Ранее СМИ сообщали, что в январе представители клуба из Испании уже контактировали с футболистом сборной Армении.

«У Эдуарда контракт с «Краснодаром», он игрок этого клуба. Интерес «Жироны»? Мы не комментируем слухи, связанные с нашими игроками», — приводит слова представителя агентства «РБ Спорт».

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и перебрался в основную команду летом 2021 года. В нынешнем сезоне армянин сыграл за южан 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя ассистами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.