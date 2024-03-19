Эдуард Сперцян летом может перейти из «Краснодара» в «Жирону»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перебраться в чемпионат Испании в летнее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересована «Жирона», информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, испанский клуб активно следит за выступлениями Сперцяна в России. В январе представители «Жироны» уже контактировали с футболистом сборной Армении.

Отмечается, что агентство Сперцяна больше хочет устроить своего клиента в один из итальянских клубов. Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе к полузащитнику «Краснодара» со стороны «Ювентуса» и других клубов Серии А.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и перебрался в основную команду летом 2021 года. В нынешнем сезоне армянин сыграл за южан 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя ассистами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.