«Решили с «Зенитом», что так будет лучше». Адамов — о переходе в «Оренбург»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон-2023/2024 в «Оренбурге», прокомментировал свой уход из стана сине-бело-голубых в аренду.

«Не могу сказать, что обижен, так получилось. Не только я играл не так много, все русские мало играли. По поводу Фернандеса никаких обид нет. Это решение клуба, и я его уважаю.

Почему ушёл в «Оренбург»? Было несколько вариантов, но решили с руководством, что лучше поиграть за «Оренбург», так как это очень играющая команда с сильным подбором игроков. Решили, что так будет лучше», — сказал Адамов в интервью на YouTube-канале «СБГ Истории».

Напомним, Адамов стал футболистом «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний Адамов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.