Арсен Адамов: любой российский футболист хочет играть в «Зените», быть в команде чемпионов

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон-2023/2024 в «Оренбурге» на правах аренды, высказался о роли возможного завоевания трофеев при принятии решения о трансфере в клуб из Санкт-Петербурга в 2022 году.

«Сыграли ли роль в переходе сила «Зенита» и желание почувствовать вкус трофеев? Любой российский и не только российский футболист хочет играть в «Зените», быть в команде чемпионов. Мечта любого футболиста — играть в сильной команде», — сказал Адамов в интервью на YouTube-канале «СБГ Истории».

Напомним, Адамов стал футболистом «Зенита» в январе 2022 года. За это время Арсен дважды побеждал в чемпионате страны и два раза становился обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне 24-летний Адамов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.