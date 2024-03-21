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Ла Лига отклонила жалобу «Реала» и обвинила клуб в давлении на судейский комитет

Ла Лига отклонила жалобу «Реала» и обвинила клуб в давлении на судейский комитет
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Делегированная комиссия Ла Лиги отклонила жалобу, поданную мадридским «Реалом» против арбитра матча 29-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:2) Хуана Мартинеса Мунуэры.

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 4'     1:1 Будимир – 7'     1:2 Карвахаль – 18'     1:3 Диас – 61'     1:4 Винисиус Жуниор – 64'     2:4 Муньос – 90+1'    

«Делегированная комиссия Ла Лиги считает, что данная жалоба является ещё одним проявлением беспощадной кампании, проводимой мадридским «Реалом» против испанских судей с предполагаемым намерением оказать давление на указанное учреждение, чтобы получить конкурентное преимущество с решений, которые должна принять указанная группа.

Как указано и подтверждено Техническим комитетом судей, действия Хуана Мартинеса Мунуэры были безупречны и тщательно адаптированы к правилам, регулирующим судейство. Любая другая интерпретация фактов просто ошибочна», – сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, инцидент произошёл в первом тайме встречи с «Осасуной». Фанаты баскской команды скандировали: «Винисиус, умри!» Главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра, по мнению мадридской стороны, добровольно и намеренно пропустил оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора, несмотря на то что игроки «Реала» привлекали внимание арбитра к выкрикиваниям с трибун, и не отразил эти кричалки в своём протоколе. Мадридский «Реал», в свою очередь, подал жалобу на судью в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

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