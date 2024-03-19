«Реал» подал жалобу на судью, не обратившего внимания на оскорбления в адрес Винисиуса

Мадридский «Реал» подал жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании на арбитра Хуана Мартинеса Мунуэру, судившего матч «сливочных» с «Осасуной». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Мадридская сторона утверждает, что судья добровольно и намеренно пропустил оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора, несмотря на то что игроки «Реала» привлекали внимание арбитра к выкрикиваниям с трибун.

Кроме того, «Реал» также передал жалобу в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

Напомним, инцидент произошёл во время матча 29-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Реал». Матч закончился победой «сливочных» со счётом 4:2. Болельщики хозяев выкрикивали оскорбления в адрес игрока «Реала» Винисиуса Жуниора.