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Лучший бомбардир «Болоньи» Джошуа Зиркзее может вернуться в «Баварию»

«Бавария» рассматривает вариант с возвращением нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее, сообщает журналиста Kicker Георга Хольцнера.

По информации источника, мюнхенский клуб обсуждает переход 22-летнего футболиста. У «Баварии» осталось право приоритетного выкупа игрока за € 22 млн евро — этот пункт был включен в договор с итальянской командой.

Также Зиркзее интересуются «Ювентус», «Милан» и «Наполи».

Зиркзее перешёл в «Болонью» из «Баварии» в августе 2022 года. Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 40 млн евро.

В нынешнем сезоне голландец сыграл 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Зиркзее является лучший бомбардиром «Болоньи» в текущем сезоне Серии А (10 голов).