Хавбек «Интера» Мхитарян — о Клоппе: за Юргена ты как игрок готов отдать жизнь

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под руководством которого он играл в дортмундской «Боруссии». Напомним, ранее немецкий специалист объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Какой Клопп тренер? Психолог. Который наделяет тебя уверенностью и даёт тебе свободу действий. За него ты отдашь свою жизнь. Однажды на тренировке мы отрабатывали удары по воротам, и он сказал мне: «Если забьёшь семь голов, я дам тебе € 50, если нет, то ты мне». Я расстроился, потому что потерял € 50! Через несколько дней мы обыграли «Айнтрахт» со счётом 2:1, я оформил дубль. После игры Клопп подошёл ко мне, чтобы обняться, а я попросил его вернуть деньги! И он это сделал!» — приводит слова Мхитаряна официальный сайт миланского «Интера».