Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Интера» Мхитарян — о Клоппе: за Юргена ты как игрок готов отдать жизнь

Хавбек «Интера» Мхитарян — о Клоппе: за Юргена ты как игрок готов отдать жизнь
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под руководством которого он играл в дортмундской «Боруссии». Напомним, ранее немецкий специалист объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Какой Клопп тренер? Психолог. Который наделяет тебя уверенностью и даёт тебе свободу действий. За него ты отдашь свою жизнь. Однажды на тренировке мы отрабатывали удары по воротам, и он сказал мне: «Если забьёшь семь голов, я дам тебе € 50, если нет, то ты мне». Я расстроился, потому что потерял € 50! Через несколько дней мы обыграли «Айнтрахт» со счётом 2:1, я оформил дубль. После игры Клопп подошёл ко мне, чтобы обняться, а я попросил его вернуть деньги! И он это сделал!» — приводит слова Мхитаряна официальный сайт миланского «Интера».

Материалы по теме
Мане: Клопп — великий человек и живая легенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android