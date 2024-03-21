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Кокорин получил мышечное повреждение, форвард восстановится за полторы недели

Кокорин получил мышечное повреждение, форвард восстановится за полторы недели
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин получил мышечную травму. На восстановление у россиянина уйдёт меньше двух недель, к концу марта он должен вернуться в строй. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

По информации источника, футболист пожаловался на дискомфорт и болевые ощущения, однако травма Александра не является серьёзной. Отмечается, что от выступлений нападающего в семи оставшихся матчах текущего сезона будет зависеть решение руководства клуба о возможном продлении контракта, рассчитанного до конца июня.

В нынешней кампании Кокорин провёл 26 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего футболиста в € 1 млн.

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