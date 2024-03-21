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Спортдиректор «Барселоны» Деку: Хави по-прежнему говорит, что не передумает насчёт ухода

Спортдиректор «Барселоны» Деку: Хави по-прежнему говорит, что не передумает насчёт ухода
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Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что главный тренер сине-гранатовых Хави остаётся верным своему решению покинуть клуб по завершении нынешнего сезона.

«Перед каждой игрой меня спрашивают, не передумал ли Хави. Если это случится, он нам скажет. Для нас он идеальный тренер. Он всегда позитивен, никогда не жалуется, знает, с какими трудностями приходится сталкиваться клубу. История докажет, что он восстановил «Барселону», — приводит слова Деку британское интернет-издание Daily Mail.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

На данный момент «Барселона» располагается на второй строчке Ла Лиги с 64 очками, набранными в 29 матчах. В следующем матче внутреннего первенства сине-гранатовые сыграют с «Лас-Пальмасом».

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