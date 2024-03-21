Гришин: «Краснодар» играет в несвойственный себе футбол, «Зенит» станет чемпионом

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин считает, что чемпионом России по итогам сезона-2023/2024 станет «Зенит».

«Немножко удивил нехороший старт «Краснодара» после зимней паузы. Они испугались и начали играть в несвойственный себе футбол. «Краснодар» играет на результат, и поэтому у них не получилось. «Динамо» повезло в матче с «Ахматом», московская команда должна была проигрывать в той встрече. Личка ставит хороший атакующий футбол, но в обороне у команды есть проблемы, и с «Зенитом» бороться пока сложно. За второе место будут бороться «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», если очухается, и «Спартак». «Локомотив», по-моему мнению, где-то очков недобрал и играет не в свою силу, которую ждут болельщики команды.

Сейчас интересно наблюдать за чемпионатом, есть интрига. Хуже было бы, если «Зенит» за 10 туров до конца стал чемпионом. Умерла бы интрига, и чемпионат было неинтересно смотреть. Понятно, что «Зенит», откровенно говоря, на 99% станет чемпионом, а за тройку и Кубок России поборются остальные команды», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.