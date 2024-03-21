«Спартак» поздравил с днём рождения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Футбольный клуб «Спартак» опубликовал в своём телеграм-канале поздравление с днём рождения министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Сегодня, 21 марта, ему исполняется 74 года.

«Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова! Сегодня празднует день рождения министр иностранных дел Российской Федерации и преданный болельщик «Спартака» Сергей Лавров. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!» — сказано в опубликованном сообщении.

Отметим, что Лавров трудится министром иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года. С 1994 по 2004 год Сергей Викторович был постоянным представителем РФ при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН.

«Спартак» после 20 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.