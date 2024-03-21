Генсек РФС: Карпин не имел в виду, что надо уезжать ради того, чтобы уезжать

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на то, что главный тренер сборной России Валерий Карпин советовал молодым игрокам уезжать в Европу.

«Карпин сказал, что игрокам нужно играть в конкурентном соревновании. И если сегодня РПЛ не способствует развитию игрока, потому что он перерос уровень нашего чемпионата, значит, ему нужно идти дальше, чтобы в том числе приносить пользу сборной и показывать пример всем 420 тысячам мальчишек и девчонок, до какого уровня можно дойти, если упорно тренироваться. Для этого можно уходить в более конкурентный чемпионат. Карпин не имел в виду, что надо уезжать ради того, чтобы уезжать. Ну и вы представьте себе – журналист готовился к этому вопросу, а Карпин вышел сразу после матча, ответил на 120 вопросов, в голове уже визуализирует многочасовую поездку в Ростов.

Работа в сборной для Валерия Георгиевича – гордость. Он ушёл из «Ростова» на второй день, потому что понял, что не сможет совмещать, попросил его отпустить. Карпин точно не имел в виду ничего плохого», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.