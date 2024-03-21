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Де Брёйне — самый высокооплачиваемый игрок АПЛ, Салах — в топ-3

Де Брёйне — самый высокооплачиваемый игрок АПЛ, Салах — в топ-3
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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне является самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ выглядит следующим образом:

1. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити», — € 2,02 млн в месяц.

2. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити», – € 1,9 млн.

3-4. Мохамед Салах, «Ливерпуль», – € 1,77 млн.

3-4. Каземиро, «Манчестер Юнайтед», – € 1,77 млн.

5. Рафаэль Варан, «Манчестер Юнайтед», – € 1,72 млн.

После 28 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Арсенал». Команда Микеля Артеты набрала 64 очка и опережает идущий вторым «Ливерпуль» по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» расположился на третьей строчке. Четвёрку лучших замыкает «Астон Вилла». Бирмингемский клуб заработал 56 очков по результатам 28 проведённых встреч.

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